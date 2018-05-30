Wellborn Luxury, başarıya doymuyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan TripAdvisor, Hotels.com ve Expedia gibi dünyaca ünlü dijital seyahat platformlarında yapılan oylama ve puanlama doğrultusunda Wellborn Luxury Otel, işletmesinin sürekli harika yorumlar alması nedeni ile 3 farklı platformda 2018 Mükemmellik Sertifikası’na layık görülerek Kocaeli’nin en iyi oteli olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE İŞLETME KALİTESİ

TripAdvisor, Mükemmellik Sertifikası sahiplerini belirlemek için gezginlerin son 12 aylık dönem içinde TripAdvisor’daki yorum ve görüşlerinin kalitesi, sayısı ve güncelliğini baz alır. Böylece müşteri memnuniyeti ve işletme kalitesi ortaya çıkmış olur. Wellborn Luxury Otel’in de onurlandırıldığı bu ödüller, müşterilerine sürekli olarak üstün tecrübe sunan tüm dünyadan konaklama tesisleri, restoranlar, alışveriş merkezleri ve gezi mekânlarına veriliyor. Wellborn Luxury Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy, bu ödüle layık görülmenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek, iyi görüşlerini belirten tüm yorum sahiplerine ve Wellborn Luxury Otel’in mükemmel personeline çok teşekkür ettiğini belirtti.