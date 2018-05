İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!

24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin stantına saldırı düzenlendi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İYİ Parti Manisa 3. sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz'ın kent meydanında ücretini ödeyerek seçim sonuna kadar kiraladığı alana tanıtım çadırı kurdu. Şehzadeler Belediyesi'nin zabıta ekiplerince stanta müdahalede bulunuldu. Partililerin zabıta ekiplerine gereken izinlerin alındığına dair açıklama yaptığı sırada, bir zabıta memurunun bıçakla saldırıda bulunduğu görüldü. Saldırı anları an be an görüntülenirken, saldırıda kadınların ezildiği öğrenildi. Emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.