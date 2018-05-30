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Kılıçdaroğlu: Her ay bin TL hesaplara yatacak

Kahramanmaraş'ta iftar programında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin hesabına her ay bin TL yatıracağız" dedi.

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24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Arsan Center'da gerçekleştirilen iftar programında parti mensuplarına hitap eden Kılıçdaroğlu, seçim öncesi partisinin vizyon ve hedeflerini anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“4 ülke bir araya geleceğiz ve OBİT’i kuracağız.”

“Yoksul ailelerin ayda 1000 lira hesabına yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek.”
“Annelere sesleniyorum. Aile sigortasını isteyin. O ailenin neye ihtiyacı var? İlla kömüre mi illa makarnaya mı ihtiyaç var. Biz şuanda 5 belediyemizde aile sigortasını uyguluyoruz. Kadının aile hesabına 600 liraya yakın para yatıyor. Onun yoksulluğunu ailenin yoksulluğunu bu sayede kimse bilmiyor.

“Fakirliğin nedeni eğitimsizliktir. Eğer kişiyi eğitip yetişririrsek fakirliği yenmiş oluruz. Eğitimde bu bağlamda yeniden dizayn etmek zorundayız. Bu memleketin çocuklarının yüzde 90’ı eğitimi niteliksiz görüyor. Hangi ana baba çocuğunun niteliksiz okullara gitmesini ister? Gerekirse boğazımızdan keseceğiz ama çocuklarımızı iyi eğiteceğiz.”

“Eğitimi yeniden dizay etmek zorundayız. Gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime harcayacağız.”

“Teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseleri OSB ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte yönetecek”

“Çocuklarımızın daha iyi nitelikli okullarda okuması lazım”

“Eğitim herşeyin anahtarıdır”

“Hangi alanda eleman ihtiyacı varsa o alanlara istihdam sağlayacağız. İş garantili eğitimi sağlayacağız.”

“Konya’dan küçük Hollanda’nın tarım ihracatı Türkiye’den kat kat daha fazla.”

"EĞİTİM TAM GÜN OLACAK"

“Et dışarıdan geliyor. Neden toprak mı yok? Çiftçi mi yok? Eksik olan siyasettir. Kavgasız bir siyaset. Bu ülkenin herşeyi var güzel bir ülke ve bu ülkede herşeyi yapmak mümkündür. Dolayısıyla biz üreten bir Türkiye diyoruz.”

“Eğitimin tam gün olması lazım.”

“Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaz. Ayrım yapıldığı zaman toplumun vicdanında büyük yaralar açar. Devleti yönetmek ülkenin 100 yıllık geleceğini düşünmek demektir.”

“Osmanlı İmparatorluğu’nun kalkmasının tek sebebi sanayi devrimini kaçırmasıdır”

“Devleti yöneten kişilerin 50 yıl sonrasını düşünmesi lazım”

Konuşmasında muhtarlarada selenen Kılıçdaroğlu, kendi tarihlerini çok iyi bilmeleri gerekdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Muhtarlıklar kurumsallaştırılmalı, muhtarlıkların bilinen yerleri olmalı, muhtarlıkların bir bütçesi olmalı, belli bir miktarda bütçe verilmeli, söz hakkına sahip olmalı, yeri geldiğinde itirazını etmeli” dedi.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Bugün 09:52 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Haldun - yalan söyledikleri coğu yalan avcılar belediyesindeki temizlik işçileri,nin maaşı 3 aydır ödenmiyor,daha bunu gibi neler var...

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 14:50
01

Ayhan - hay senin atışına .at at meydan geniş.hayatın yalan senin

Yanıtla . 1Beğen 30 Mayıs 12:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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