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Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 11'i Kocaeli'de

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi 51,1 milyarlık üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ı 22, 7 milyar TL üretimden satışları ile Ford, Ford'u ise 17,8 milyar üretimden satışı ile Toyota Otomotiv takip etti. 500 firma arasında Kocaeli'de üretim yapan 11 firma yer ladı.

İlk 500'deki Kocaeli firmaları:

94-Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.370.439.409

2016 sıralaması: 94

73- Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.669.265..861

2016 sıralaması: 65

70- Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.695.223.886

2016 sıralaması: 86

60- Honda Türkiye A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.909.651.497

2016 sıralaması: 103

57- Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 2.041.476.336

2016 sıralaması: 76

51- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 2.341.158.360

2016 sıralaması: 50

45-Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 2.582.510.085

2016 sıralaması: 39

33-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 3.079.564.088

2016 sıralaması: 42

26-Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 3.846.654.092

2016 sıralaması: 33

10-Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 8.361.235.000

2016 sıralaması: 8

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 22.669.355.014

2016 sıralaması: 2

1- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 51.143.020.471

2016 sıralaması: 1

Bugün 10:10 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

GAYE - izmite ne faydası var ? bir havalimanımızı bile çalıştırmaktan aciziz.

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 14:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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