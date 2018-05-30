Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 82'si Kocaeli'de

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi 51,1 milyarlık üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ı 22, 7 milyar TL üretimden satışları ile Ford, Ford'u ise 17,8 milyar üretimden satışı ile Toyota Otomotiv takip etti. 500 firma arasında Kocaeli'de üretim yapan 82 firma yer ladı.

İşte o firmalar:

20172016Kuruluşlar11TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.22Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.108Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.1114Aygaz A.Ş.1419Çolakoğlu Metalurji A.Ş.2633Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.3132Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.3342Kroman Çelik Sanayii A.Ş.3549Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.3841Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.4036Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.4435İpragaz A.Ş.4539Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.4945Hayat Kimya Sanayi A.Ş.5150Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.5561Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.5657BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.5776Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.60103Honda Türkiye A.Ş.7086Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.7365Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.8885Goodyear Lastikleri T.A.Ş.9494Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.98111Trakya Cam Sanayii A.Ş.10698Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.109132Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.111112Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.123122Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.135100Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.138145Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.139109Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.142118Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.143149Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.146127Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.151116Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.164201İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.170150Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.171151DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.173159Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.175191Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.179272Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.192218Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.196166Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.199192Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.207195Deva Holding A.Ş.212499Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.226203Gübre Fabrikaları T.A.Ş.236473Anadolu Cam Sanayii A.Ş.237193Nuh Çimento Sanayi A.Ş.239213Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.247348Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.250216Farplas Otomotiv A.Ş.257--261298Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.264211Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.268233Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.270361Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.280177Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.284308Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.301317Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.308379Ağır Haddecilik A.Ş.321271Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.346393Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.353334İzocam Tic. ve San. A.Ş.359426Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.362377Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.381368B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.385405Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.406280Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.412-Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.426477Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.428419Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.436451Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.459490Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.462385Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.470432ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.476-Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.480-Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.482-Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.486441Nuh Beton A.Ş.492428Aslan Çimento A.Ş.493-Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.