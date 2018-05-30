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Bingöllüler iftarda buluştu

Kocaeli Bingöllüler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği geleneksel iftar programı Seka Sahil Restaurant’ta gerçekleşti.

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Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği geleneksel iftar programı önceki akşam Seka Sahil Restaurant’ta gerçekleşti. Dernek Başkanı Ali Değirmenci ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı iftar programında aynı zamanda dernek yönetim toplantısını da gerçekleştirdi.

“ŞÜKÜRLER OLSUN”

“Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının tüm halkımıza ve bütün müminlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” diyerek sözlerine başlayan dernek Başkanı Ali Değirmenci, “Mübarek Ramazan ayı, sabrın selamete, sofraların birlik ve beraberliğe dönüştüğü, ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği en mukaddes aydır. Şükürler olsun ki hayırlara vesile olan bu kutsal ayı, bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimiz, bereketiyle birlikle gelen bu güzel ayda; nefsimizi terbiye etmeyi, aşımızı kardeşlerimizle paylaşmayı ve feyiz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin” dedi.

HAYIRLI KARARLAR

Dernek adına hayırlı kararlar aldıklarını söyleyen Başkan Değirmenci ,”Aldığımız bu kararların içerisinde en önemlisi ise yeni projeler adına karar defterimize imza atarak güzel bir başlangıç için yola çıkmış bulunmamızdır. Alınan bu kararların tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz. Aynı zamanda en kısa zamanda verilen kararlar hakkında tüm üyelerimize bilgilendirme yapılacağını da belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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