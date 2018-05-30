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Kocaeli Kent Konseyi iftarda bir araya geldi

Kocaeli Kent Konseyi ailesi, önceki gün Sekapark Otel’de düzenlenen bir iftar yemeğinde buluştu. İftarda güzel dilek ve temennilerde bulunuldu.

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Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu, meclis ve çalışma grubu üyeleri ile aileleri, Başkan Adnan Uyar ve Genel Sekreter Gültekin Görüm’ün ev sahipliğinde Sekapark Otel’de düzenlenen bir iftar yemeğinde bir araya geldi.

KATILIM YÜKSEKTİ

İftar yemeğine Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan,  Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden Av. Ali Yıldırım Sezer, Selçuk Çakır, Yusuf Erenkaya, İsmail Hakkı Yıldırım, Kocaeli Kent Konseyi 7. Dönem Başkanı Halil İbrahim Kahraman, 8. Dönem Başkanı Abdullah Köktürk, Kocaeli Kent Konseyi kurucularından eski Genel Sekreter Sedat Yücel, emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Engelli Meclisi Başkanı Nesrin Atar, Gençlik Meclisi Başkanı Semih Furkan Koç, Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca, Çevre Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Görgün, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Selma Platin Pek, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Sert ve Fotoğrafçılık Çalışma Grubu Başkanı Nurşah Şahin başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

NİCE RAMAZANLARA

Hoş ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar organizasyonunun açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar yaptı. Uyar konuşmasında; “Allah her birimizi sağlık, mutluluk ve ağız tadıyla nice ramazanlara ulaştırsın. Nice Ramazanlara, nice yıllara birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde adım atalım. Allah’a şükürler olsun ki özgürlük içinde, çoluğumuzla, çocuğumuzla, akrabalarımızla, komşularımızla, dostlarımızla ve bütün milletimizle bir ramazan bayramına daha ulaşıyoruz. Nice böyle Ramazan iftarlarında birlikte olmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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