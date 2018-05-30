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İsmetpaşa'nın yıkımına başlandı!

Bir zamanlar dört büyüklerin korkulu rüyası olan Kocaelispor'un karşılaşmalarının oynandığı İsmetpaşa Stadyumu'nun yeni stadın yapımının tamamlanmasıyla yıkımına başlandı. Yıkım firması yetkilisi Vedat Çalık, "Stadyum ile birlikte olimpik kapalı yüzme havuzu ve 2 sosyal tesisin bulunduğu bina yıkılacak. Yıkılıp, molozların taşınması işlemi 3 ayı bulacak" dedi.

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Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden, 2 kez Türkiye Kupası'nı kazandığı gibi birçok sezonda ligde zirve mücadelesi veren Kocaelispor'un karşılaşmalarının oynandığı 1978 yılında açılışı yapılan İzmit İsmetpaşa Stadyumu tarih oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İzmit Alikahya bölgesinde yaptırılan 33 bin kişilik modern stadyumun tamamlanmasının ardından İsmetpaşa Stadyumu'nda yıkım işlemlerine başlandı.

3 AY SÜRECEK

Yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi Vedat Çalık, "İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda söküm işlemlerini başlattık. Alanımız toplamda 100 dönüm ve bu arazi içerisinde İsmetpaşa Stadyumu 1 olimpik yüzme havuzu, 2 de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesis var. Bu tesislerin yıkımı ve hafriyat kaldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede sona erecek. 3 ay içerisinde biz yeni yapılacak inşaata alanımızı hazır hale getireceğiz. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine henüz net değil; ama AVM ve konut yapılması planlanıyor" diye konuştu.

KOCAELİSPOR MÜZESİ

Stadyumda bulunan Kocaelispor'a ait materyalleri kullanarak, kent merkezinde açık hava müzesi yapmayı düşündüklerini de belirten Çalık, "Stadyumda kale arkalarında dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 2 futbol topu heykeli var. Ayrıca bazı materyalleri de alıp, kent merkezinde açık bir Kocaelispor Müzesi şekline dönüştürebilirsek çok mutlu olacağız. Bu konuda bize belediyelerimiz bize açık hava müzesi yapabileceğimiz bir yer gösterirse minnettar oluruz" dedi.

Bugün 10:48 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - İsmetpaşa Stadyumu 1978 de değil 5 kasım 1972 de Ankara Demirspor'a 0-1 yenildiğimiz maçla açılmış ve 29 nisan 2018 de Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-2 yenildiğimiz maçla birlikte kapanmıştır.

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 11:33

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