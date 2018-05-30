İYİ Parti’de ‘Milletimizle Sözleşme’ adı altında düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım toplantısı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Programda Kardak Kayalıkları konusunda Yunanistan ile yaşanılan krizde adayı ele geçiren SAT ekibinin başında olan ve daha sonra Balyoz Davasında 3,5 yıl hapis yatan İYİ Parti 2’nci sıra milletvekili aday olan Emekli Deniz Kurmay Ali Türkşen’e partililer yoğun ilgi gösterdi. Tek tek tüm partililerle selamlaşan Türkşen’e partililer iyi dileklerini iletti. Türkşen partililer ile daha sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Selin BECER / ANKARA
Bugün 10:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:48 TSİ )
Türkşen’e Ankara’da özel ilgi
İYİ Parti’de ilimizden 2’nci sıra adayı olan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’e partililer yoğun ilgi gösterdi.
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Bugün 10:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz