Flormar, o haberlere cevap verdi!

Flormar’da çalışan işçiler daha iyi koşullarda çalışmak için 5 ay önce Petrol-İş Sendikasına üye olmaya başladı. Petrol-İş’in çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alması üzerine Flormar'da işten çıkarılmalar başladı. 115 işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine 14 Mayıs’ta fabrika önünde sendika önderliğinde işçi direnişi başladı. Direnişi takip eden günlerde fabrika yönetimnden ilginç bir hamle geldi. Yönetim, direnişteki işçilerle içerideki işçilerin bağını koparmak için kapıya üç metrelik bir branda ve fabrikanın etrafındaki çitlerin üstüne jiletli tel çekti. Önceki gün ise CHP'li vekil Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan'ın işçileri ziyaret ederek "yanınızdayız" mesajı verdi. İşçilerin direnişi sürerken Flormar yönetiminden basında çıkan bazı haberlere yanıt geldi.

Yönetim açıklamasında;

"Yaklaşık bir aydan beri şirketimiz Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve markalarından Flormar hakkında kamuoyunda yer alan bazı yanlı ve gerçekle alakası olmayan haberlere cevap vermek isteriz.

Daha önce de açıkladığımız üzere, Kosan Kozmetik ile Petrol-İş Sendikası arasında 12 Nisan 2018’de başlayan ve hala devam eden hukuki bir süreç bulunmaktadır. Her zaman yasalarla uyumlu biçimde faaliyetlerini sürdüren şirketimizin hukuki süreci etkilememek adına takındığı saygılı tutum maalesef istismar edilmiştir.

Bilindiği ve yasalarımızda belirtildiği üzere, işyerlerinde sendikanın kesin yetki belgesi alabilmesi ve işveren ile toplu görüşmeye taraf olabilmesi için işyerlerinde toplam çalışan sayısının en az yarısından fazlasını üye kaydetmesi ve ilgili hukuki sürecin tamamlanmış olması gerekir.

Petrol-İş Sendikası 30 Mart 2018’de Çalışma Bakanlığına başvurarak 157 üyesi olduğunu bildirmiş ve yukarıda sözü geçen şartı sağladığını iddia etmiştir. Bu iddia doğru değildir. Yaklaşık 50 yıldır sektörünün önde gelen ihracatçılarından ve işverenlerinden biri olan şirketimiz Kosan Kozmetik, toplamda 1.500’e yakın çalışanı ile büyük bir iş ailesidir. Buna ek olarak, sadece üretimimizi gerçekleştiren Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de 30 Mart 2018’de toplam çalışan sayısı 379’dur. Hiç şüphesiz belirttiğimiz bu rakamlar hukuki sürece belgeleri ile birlikte dahil edilmiştir.

Yetki belgesi alınmamış olmasına rağmen, geride bıraktığımız 3 hafta boyunca, bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti İş Kanununa aykırı biçimde iş durdurma, işyerini işgal etme, üretimi durdurma, iş başında olan çalışanları yasa dışı eyleme teşvik etme ve hatta şiddet kullanma gibi girişimleri ile karşı karşıya kaldık. Bu olaylar ülkemizin güvenlik güçleri şahitliğinde yaşanmış, yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmış ve ilgili hukuki süreç içerisine dahil edilmek üzere yasal mercilere teslim edilmiştir.

Böylesi bir manzara içerisinde bir yandan iyi niyetimizi muhafaza ederken, öte yandan da tüm Kosan Kozmetik iş ailesinin güvenliğini ve huzurunu korumakla yükümlü olduğumuz için bu tip yasa dışı eylemlerde bulunan kişilerin iş akitlerine son vermek durumunda kaldık. Yasal dayanağı olmayan bu eylemler kamuoyuna çarpıtılarak ve haksız biçimde işten çıkarılma olarak yansıtılmaktadır. Hatta bazı çalışanlarımızın iddia edildiği gibi baskı altında kalmadan kendi rızaları ile ve yazılı biçimde gerçekleştirdikleri istifalar dahi işten çıkarılma olarak gösterilmeye başlanmıştır.

Yurt içinde ve dışında mağaza, fabrika, depo, ofis vb. farklı kulvarlarda görev alan çalışanlarımızın %80’inden fazlası kadındır. Şirketimiz bugüne kadar sürdürdüğü faaliyetlerinin merkezinde kadını görmekte ve güçlenmesine destek vermektedir. Bunun başında da kadın istihdamının artırılmasını sayabiliriz. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi, yasal yönü bulunmayan iş durdurma, işyerini işgal etme, üretimi durdurma, iş başında olan çalışanları yasa dışı eyleme teşvik etme ve hatta şiddet kullanma gibi bir manzara karşısında bu tip eylemler içerisinde bulunan kişilerin iş akitlerine son vermek durumunda kaldık. Kadın nüfusu yoğun olan şirketimizde, haklı nedenlerle iş akitlerine son verilen kişilerin yarısının kadın olmasının temel nedeni budur. Öte yandan, iş sözleşmelerine son verilen kişilere yasanın emrettiği tüm ödemeler yapılmaktadır.

Kosan Kozmetik’in yasalara uygun olarak yürütülen sendikal faaliyetlere karşı olumsuz bir görüşü bulunmadığı ve bulunmayacağı gibi, hala sektörünün önde gelen işverenlerinden birisi olduğu unutulmamalıdır. Yanlı ve gerçeği yansıtmayan yayınların Türkiye çapında binlerce kadın çalışanımız başta olmak üzere, tüm Kosan Kozmetik iş ailesini zor durumda bıraktığı tekrar düşünülmelidir.

Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. düzenli olarak bağımsız ve uluslararası denetimlere tabi tutulmakta, ISO 9001, GMP ve Helal Üretim olmak üzere sektörünün çalışma prensiplerini harfiyen yerine getirmektedir. İddia edildiği gibi, sektörümüzün dışında “ağır” diye nitelendirilebilecek koşullarda bir çalışma ortamı olduğu doğru değildir.

Her ne kadar çeşitli kişi ve kurumlar tarafından sözlü ve yazılı olarak hakarete, tacize uğrasalar dahi, fabrika dahil tüm çalışanlarımızın “tek yürek” halinde faaliyetlerine devam ettiğini bilgilerinize sunarız. Şirketimizin yasalara uygun ve huzurlu çalışma ortamını arayan herkese kapısı açıktır.

İşlemekte olan hukuki süreç içerisinde göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.