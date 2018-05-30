3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!

Kocaeli'de en yoğun şikayet alan konuların başında ulaşım geliyor. Şoförlerin kaba davranışları, beklenen otobüslerin bir türlü duraktan geçmemesi, otobüslerin eski oluşu en yoğun şikayet konularından... Gazetemizin ihbar hattına gelen Ömer Özzaim isimli vatandaş şikayetinde ise hınca hınç dolu olan otobüslerin duraklarda durmaması... Tam 3 kez geçen 88 numaralı hattın 3'ünde de hınca hınç dolu olmasından yakınan Özzaim Biz bu belediyenin hizmet alacak insanlarından değil miyiz?" diyerek serzenişte bulundu.

"DERDİM OTOBÜSLERİN YETERSİZLİĞİ"

İhbar hattına gelen şikayette şu ifadeler yer aldı: "Merhabalar artık defalarca söylenen bir sıkıntıyı bir de ben dile getirmek istiyorum. Umarım satırlarınıza taşırsınız ve belki bir çözüme ulaşır. Ben Dünya Bankası Kalıcı Konutlarında oturuyorum. 88 nolu minibüslere biniyorum. Ben artık yok klimaymış koltukmuş onu geçtim gerçekten. Benim derdim otobüslerin yetersizliği sayıca. Dün akşam iş çıkışı saat 19.00 sularında Kadıköy Mahallesindeki durakta önümden tam 3 adet 88 geçti ve durmadılar bile... Ağzına kadar dolu otobüsler... Bu kanayan yaraya artık bir çözüm bulunmayacak mı? Bu hattaki sefer dakikalarını biraz daha sık tutmak mümkün değil mi ya da ek belediye seferleri koymak bu kadar mı zor? Biz bu belediyenin hizmet alacak insanlarından değil miyiz?"