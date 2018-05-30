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3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!

Gazetemizin ihbar hattına gelen Ömer Özzaim isimli vatandaş şikayetinde hınca hınç dolu olan otobüslerin duraklarda durmamasından yakındı.

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Kocaeli'de en yoğun şikayet alan konuların başında ulaşım geliyor. Şoförlerin kaba davranışları, beklenen otobüslerin bir türlü duraktan geçmemesi, otobüslerin eski oluşu en yoğun şikayet konularından... Gazetemizin ihbar hattına gelen Ömer Özzaim isimli vatandaş şikayetinde ise hınca hınç dolu olan otobüslerin duraklarda durmaması... Tam 3 kez geçen 88 numaralı hattın 3'ünde de hınca hınç dolu olmasından yakınan Özzaim Biz bu belediyenin hizmet alacak insanlarından değil miyiz?" diyerek serzenişte bulundu.

"DERDİM OTOBÜSLERİN YETERSİZLİĞİ"

İhbar hattına gelen şikayette şu ifadeler yer aldı: "Merhabalar artık defalarca söylenen bir sıkıntıyı bir de ben dile getirmek istiyorum. Umarım satırlarınıza taşırsınız ve belki bir çözüme ulaşır. Ben Dünya Bankası Kalıcı Konutlarında oturuyorum. 88 nolu minibüslere biniyorum. Ben artık yok klimaymış koltukmuş onu geçtim gerçekten. Benim derdim otobüslerin yetersizliği sayıca. Dün akşam iş çıkışı saat 19.00 sularında Kadıköy Mahallesindeki durakta önümden tam 3 adet 88 geçti ve durmadılar bile... Ağzına kadar dolu otobüsler... Bu kanayan yaraya artık bir çözüm bulunmayacak mı? Bu hattaki sefer dakikalarını biraz daha sık tutmak mümkün değil mi ya da ek belediye seferleri koymak bu kadar mı zor? Biz bu belediyenin hizmet alacak insanlarından değil miyiz?"

Bugün 11:39 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(3)
02

Emre Meşe - aynı problem bağçeşme 43 ve 44 nolu hatlarda da var nasılsa artık havuz sistemi diye otobüsler durmuyor bir sonraki araç yarım saat sonra geliyor hiç değilse akşam iş çıkış saatlerinde araç sayısı artırılsın yada belediye otobüsleri çalışsın bu hatta

Yanıtla . 2Beğen 30 Mayıs 14:09
01

GAYE - o yeşil otobüsler kendi sonlarını hazırlıyorlar. türkiyenin hiç bir yerinde bu denli eski ve bakımsız toplu taşıma aracı göremezsiniz.

Yanıtla . 3Beğen 30 Mayıs 14:06
03

Ömerö - @GAYE 01 nolu yoruma cevabı: Ben artık bakımsızlığı geçtim gerçekten. Evimize gidelim yeter.

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 14:50
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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