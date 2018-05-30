Selde 14 hane evsiz kaldı!

Geçtiğimiz Pazar günü ilimizde aşırı yağmur yağmasından dolayı birçok vatandaşımız sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntıyı en fazla yaşayan mahallelerimizden birisi de Veliahmet Mahallesi, Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yayımladı.

2 EV BOŞALTILDI

Kızıl açıklamasında "Geçtiğimiz pazar günü ilimiz çok ciddi bir afet yaşadı ve bu afet neticesinde birçok vatandaşımız mağdur oldu. Vatandaşlarımızın evleri, işyerleri ve araçları sular altında kaldı ve bu nedenle de vatandaşlarımız ciddi maddi kayıplara uğradı. Bu afetten en fazla zarar gören mahallelerden birisi de Veliahmet Mahallesi oldu. İki evi ayıran istinat duvarının çökmesi nedeniyle iki bina birbirine girdi ve bu nedenle de afet komisyonu bu iki binanın güvenlik nedeni ile boşaltılmasına karar verdi.

BU İNSANLAR ŞİMDİ NE YAPACAKLAR?

Bu binalarda nereden baksanız 13-14 hane var. Bu insanlar şimdi ne yapacaklar? Elbette ki bu bir afettir, Allah'tan gelmiştir ama yetkililer bu durumlar için neden tedbir almıyorlar? Her yetkili vatandaşın huzurunu düşünmeli ve buna göre hareket etmelidir. Bu afetin daha şiddetlisinin yeniden olmayacağının garantisini kimse veremez, bu nedenle de yetkililer yeni bir afet yaşanmadan gereken tedbirleri almalı ve bu işe bir çözüm bulmalıdırlar." İfadelerine yer verdi.