Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp!

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 2 çocuk babası İbrahim Kutlu'nun yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İbrahim Kutlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı. Yakınları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Kutlu'yu görenlerin polise haber vermesini istedi.