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Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp!

Darıca'da, kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu (44), 2 gün önce iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 2 çocuk babası İbrahim Kutlu'nun yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İbrahim Kutlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı. Yakınları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Kutlu'yu görenlerin polise haber vermesini istedi.

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