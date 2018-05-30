Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 2 çocuk babası İbrahim Kutlu'nun yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İbrahim Kutlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı. Yakınları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Kutlu'yu görenlerin polise haber vermesini istedi.
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Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp!
Darıca'da, kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu (44), 2 gün önce iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz