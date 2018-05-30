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İYİ Parti'nin seçim bildirisine giderken kaza geçirdiler!

İYİ Parti Samsun İl Başkanı, Kurucular Kurulu Üyesi, Belediye Meclis Üyesi ve bazı partililer trafik kazası geçirdi.

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Seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gelen İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Özyer, Samsun Belediye Meclis Üyesi Önder Fatih Şenol ve bazı partililer Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi.

MERAL AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN TWEETİ

Kaza haberini alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Akşener'in tweeti şöyle:

Seçim beyannamesi  tanıtım toplantımıza gelişleri sırasında trafik kazası geçiren Samsun İl Başkanımız Ömer Süslü, Kurucular Kurulu Üyemiz İbrahim Özyer, Samsun Belediye Meclis Üyemiz Önder Fatih Şenol  ve partililerimize Allah'tan cil şifalar diliyorum."

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