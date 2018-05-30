Akşener: TRT'yi satacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim bildirisini açıkladı. Akşener'in konuşmasında en dikkat çeken vaatlerden bir tanesi TRT'nin satışı ile ilgili sözleri aldı. "Yanlış medya anlayışıyla size yanlış bilgiler veriliyor. Bu anlayışı temelden yok edeceğiz. RTÜK’ü siyasi etkilerden arındıracağız. Kamunun verdiği yetkilerle hükümet borazanlığı yapan TRT’yi satacağız" diyen Akşener'in bu sözlerinin ardından salondan büyük alkış aldı. Bunun üzerine ise Akşener "Sanıyorum en büyük alkış alan vaat TRT’nin satılması oldu" dedi.