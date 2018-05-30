İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim bildirisini açıkladı. Akşener'in konuşmasında en dikkat çeken vaatlerden bir tanesi TRT'nin satışı ile ilgili sözleri aldı. "Yanlış medya anlayışıyla size yanlış bilgiler veriliyor. Bu anlayışı temelden yok edeceğiz. RTÜK’ü siyasi etkilerden arındıracağız. Kamunun verdiği yetkilerle hükümet borazanlığı yapan TRT’yi satacağız" diyen Akşener'in bu sözlerinin ardından salondan büyük alkış aldı. Bunun üzerine ise Akşener "Sanıyorum en büyük alkış alan vaat TRT’nin satılması oldu" dedi.
Bugün 12:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Akşener: TRT'yi satacağız!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim bildirisini açıkladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:18 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz