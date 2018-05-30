Yere düşen kilolu kadın kalkamayınca...

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi 4397. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nebahat Özdemir evde dengesini kaybedip düştü. Özdemir’in düştüğünü gören eşi ve çocuklar, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Ailesi fazla kilolu olan yaşlı kadını kaldıramadı. Bunun üzerine aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kilolu kadını pencereden çıkarmak istedi. Evin üst katına çıkan merdiven korkuluklarının sökülerek kadının çıkarılabileceğini düşünen ekipler, hummalı bir çalışma başlattı. Merdiven korkulukları söküldükten sonra, yaşlı kadının bulunduğu odanın kapısı da yerinden çıkarıldı. Özdemir’i battaniye ile koridora çeken ekipler, yaşlı kadını sedyeye aldı. Komşularının da yardımı ile yaşlı kadın omuzlar üzerinde evin ikinci katından indirilerek ambulansa bindirildi. Özdemir daha sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.