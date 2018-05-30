Necmi Bulut: KOTO’da artık kavga gürültü olmamalı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Mayıs ayı meclis toplantısı Burhan Kasım toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ayrıca gündem dışında KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf BayrakTutan Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı.

TL’NİN DEĞER KAYBINDA SEÇİMİN PAYI BÜYÜK

Seçime doğru Türkiye ekonomisi kapsamında büyüme, cari açık, dış borç gibi konular hakkında bilgiler veren Yusuf Bayraktutan, “Türkiye ekonomisi büyüyen ve dinamik bir ekonomi. 2001 krizinden sonra Türkiye 2005’e kadar istikrarlı bir büyüme var. 2017 yılı ise Türkiye büyük bir ekonomik büyüme yaşarken ekonominin ısınması sorunlarını ortaya çıkardı. İşsizlik ise yüzde 10’larda devem ediyor. Türkiye bir türlü yüzde 5 işsizlik seviyesine gelemedi. Türkiye ekonomisi büyüdükçe cari açığı artıyor. Şu an 50 Milyar Dolar borç var. Teknik ve temel analizlere baktığımızda bir ülke parası cari açık, portföy değişimleri ve risk algısı serbest döviz kuru içinde kuru etkiler. Dalgalı kuru tercih etmemiz bu etkenlere maruz kalmamıza neden oluyor. Ulusal paranın Dolar karşısında değer kaybının nedenleri sadece misakı milli içinde değil, Amerikan yönetimi ve evrensel nedenler de var. Yurt içinde seçimler, belirsizlik, siyasi söylemler, muhalif kanadın söylemleri de etki ediyor” dedi.

TOBB’DA SESİMİZ OLDU

Daha sonrasında aylık faaliyet raporunu sunmak için söz alan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Seçim sürecinin ardından yapmamız gereken ziyaretlerimizi yaptık. Nefes kredisi ve kitap fuarı gibi çalışmaları takip ettik. TOBB seçimi ile birlikte tüm seçimlerimiz tamamlandı. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Kocaeli’ye bu ekipte yer verdiği için teşekkür ediyorum Sanayi Odası Başkanımıza da başarılar diliyorum. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’a birinci elden ulaşabilmek çok önemli. Şu ana kadar iyi bir birlikteliğimiz oldu. Bizimde seçim sürecinde sokakta söylediğimiz ve karşılaştığımız cümleler oldu. Seçim erteleme sürecinde odamızı sakin sulara çektik. Çok fazla kırgınlık olmadan seçimi atlattık” dedi.

BİZE EN ÇOK ODA NE İŞ YAPAR DEDİLER

Konuşmalarına devam eden Bulut, “Odamız için birlik içinde olacağız. 4 yıllık bir dönem var. Küçük çalışmalarla bu dönemi geçirmeyeceğiz. Bir milliyetçilik diye bir şey varsa bu herkesin görevini en iyi yapmasıdır. Biz 66 meclis üyesi ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Birçoğunuzda oy istemeye gittiğimizde en çok sorulan soru oda ne iş yapar idi. Bizim çalışmalarımızı yönlendirecek olan bu sorudur. Odalar üyelerinin sıkıntı duyduğu anda yanında olmalı, şehir ekonomisini canlandırmalı, üyelerini geleceğe hazırlamalıdır. Biz her meclis üyesi arkadaşımızın hafta 3 meslektaşına gitmesi lazım. Komite sayımız hizmette yetersizdi. 32 civarı bir rakama çıkaracağız. Sizlerin de fikrinizi alacağız” ifadelerini kullandı.

5 MİLYON TL MEVDUATIMIZ VAR

Bulut, “Nisan ayı nizamını sunan Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Medet Aydın şunları söyledi: “Nisan ayı itibariyle bankalarda toplam 5 milyon 703 bin 726 TL mevduat bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 2 milyon TL ile katkıda bulunduğumuz ve bu yıl tekrarı gerçekleşen TOBB Nefes Kredisi projesine aktarılan 3 milyon TL’de mevduatımızın içinde yer almaktadır. Odanın Nisan ayı gelir ve giderlerine baktığımızda 707 bin 235 Tl gelirimiz, 742 bin 149 TL giderimiz gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz 4 aylık dönemde ise 3 milyon 132 bin 967 TL gelir elde edilmiş, 3 milyon 16 bin TL gider gerçekleşmiştir” ifadelerinde bulundu.

HAVANDA SU DÖVMEMELİYİZ

Son olarak dilek ve temenniler maddesinde söz alan Yaşar Can, “Başkanımın geçtiğimiz dönem birkaç ayda yaptığı toplantılar ve güzel çalışmalar malumunuz. Sadece burada yeni seçildik herkesi tebrik ediyorum. 66 kişi ayda bir sefer buluşarak hiçbir şey yapamayız. Komite ziyaretlerini çoğaltmalıyız. Yeni Türkiye’de başkaca amacımız üretim olmalı. Ticaret odaları üretimi arttırıp ufuklar sunmalı. Fakat havanda su dövmemeliyiz, bir hedefimiz olmalı. Bence hedef turizm olmalı. Bu şehre dışardan para sokmalıyız. Mesela spor olabilir. Kocaelispor’un üst liglerde yer alması gibi. Gelen turist sayısı arttırılmalı. Buraya getirecek hamleler yapılmalı. Rehberleri buraya getirelim. Ben Gebze’deki Ballıkayalar’ı hiç bilmiyordum. Oralara önce biz gidelim rehberlere oraları gösterelim. Bu şehirde yaşayan insanlar kazansı. Bu şehri organizasyonlar merkezi yapmalıyız. Yeteri kadar yatak sayımız yok diye Bursa’ya organizasyon kaçırmışlığımız var” şeklinde konuştu.