Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:32 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:32 TSİ )

Necmi Bulut: KOTO’da artık kavga gürültü olmamalı

KOTO’da gerçekleştirilen meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut yeni dönem ile birlikte kavga gürültü olmadan meclis üyelerinin kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini belirtirken, “KOTO’da artık kavga gürültü olmamalı” dedi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Mayıs ayı meclis toplantısı Burhan Kasım toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ayrıca gündem dışında KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf BayrakTutan Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı.

TL’NİN DEĞER KAYBINDA SEÇİMİN PAYI BÜYÜK

Seçime doğru Türkiye ekonomisi kapsamında büyüme, cari açık, dış borç gibi konular hakkında bilgiler veren Yusuf Bayraktutan, “Türkiye ekonomisi büyüyen ve dinamik bir ekonomi. 2001 krizinden sonra Türkiye 2005’e kadar istikrarlı bir büyüme var. 2017 yılı ise Türkiye büyük bir ekonomik büyüme yaşarken ekonominin ısınması sorunlarını ortaya çıkardı. İşsizlik ise yüzde 10’larda devem ediyor. Türkiye bir türlü yüzde 5 işsizlik seviyesine gelemedi. Türkiye ekonomisi büyüdükçe cari açığı artıyor. Şu an 50 Milyar Dolar borç var. Teknik ve temel analizlere baktığımızda bir ülke parası cari açık, portföy değişimleri ve risk algısı serbest döviz kuru içinde kuru etkiler. Dalgalı kuru tercih etmemiz bu etkenlere maruz kalmamıza neden oluyor. Ulusal paranın Dolar karşısında değer kaybının nedenleri sadece misakı milli içinde değil, Amerikan yönetimi ve evrensel nedenler de var. Yurt içinde seçimler, belirsizlik, siyasi söylemler, muhalif kanadın söylemleri de etki ediyor” dedi.

TOBB’DA SESİMİZ OLDU

Daha sonrasında aylık faaliyet raporunu sunmak için söz alan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Seçim sürecinin ardından yapmamız gereken ziyaretlerimizi yaptık. Nefes kredisi ve kitap fuarı gibi çalışmaları takip ettik. TOBB seçimi ile birlikte tüm seçimlerimiz tamamlandı. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Kocaeli’ye bu ekipte yer verdiği için teşekkür ediyorum Sanayi Odası Başkanımıza da başarılar diliyorum. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’a birinci elden ulaşabilmek çok önemli. Şu ana kadar iyi bir birlikteliğimiz oldu. Bizimde seçim sürecinde sokakta söylediğimiz ve karşılaştığımız cümleler oldu. Seçim erteleme sürecinde odamızı sakin sulara çektik. Çok fazla kırgınlık olmadan seçimi atlattık” dedi.

BİZE EN ÇOK ODA NE İŞ YAPAR DEDİLER

Konuşmalarına devam eden Bulut, “Odamız için birlik içinde olacağız. 4 yıllık bir dönem var. Küçük çalışmalarla bu dönemi geçirmeyeceğiz. Bir milliyetçilik diye bir şey varsa bu herkesin görevini en iyi yapmasıdır. Biz 66 meclis üyesi ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Birçoğunuzda oy istemeye gittiğimizde en çok sorulan soru oda ne iş yapar idi. Bizim çalışmalarımızı yönlendirecek olan bu sorudur. Odalar üyelerinin sıkıntı duyduğu anda yanında olmalı, şehir ekonomisini canlandırmalı, üyelerini geleceğe hazırlamalıdır. Biz her meclis üyesi arkadaşımızın hafta 3 meslektaşına gitmesi lazım. Komite sayımız hizmette yetersizdi. 32 civarı bir rakama çıkaracağız. Sizlerin de fikrinizi alacağız” ifadelerini kullandı.

5 MİLYON TL MEVDUATIMIZ VAR

Bulut, “Nisan ayı nizamını sunan Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Medet Aydın şunları söyledi: “Nisan ayı itibariyle bankalarda toplam 5 milyon 703 bin 726 TL mevduat bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 2 milyon TL ile katkıda bulunduğumuz ve bu yıl tekrarı gerçekleşen TOBB Nefes Kredisi projesine aktarılan 3 milyon TL’de mevduatımızın içinde yer almaktadır. Odanın Nisan ayı gelir ve giderlerine baktığımızda 707 bin 235 Tl gelirimiz, 742 bin 149 TL giderimiz gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz 4 aylık dönemde ise 3 milyon 132 bin 967 TL gelir elde edilmiş, 3 milyon 16 bin TL gider gerçekleşmiştir” ifadelerinde bulundu.

HAVANDA SU DÖVMEMELİYİZ

Son olarak dilek ve temenniler maddesinde söz alan Yaşar Can, “Başkanımın geçtiğimiz dönem birkaç ayda yaptığı toplantılar ve güzel çalışmalar malumunuz. Sadece burada yeni seçildik herkesi tebrik ediyorum. 66 kişi ayda bir sefer buluşarak hiçbir şey yapamayız. Komite ziyaretlerini çoğaltmalıyız. Yeni Türkiye’de başkaca amacımız üretim olmalı. Ticaret odaları üretimi arttırıp ufuklar sunmalı. Fakat havanda su dövmemeliyiz, bir hedefimiz olmalı. Bence hedef turizm olmalı. Bu şehre dışardan para sokmalıyız. Mesela spor olabilir. Kocaelispor’un üst liglerde yer alması gibi. Gelen turist sayısı arttırılmalı. Buraya getirecek hamleler yapılmalı. Rehberleri buraya getirelim. Ben Gebze’deki Ballıkayalar’ı hiç bilmiyordum. Oralara önce biz gidelim rehberlere oraları gösterelim. Bu şehirde yaşayan insanlar kazansı. Bu şehri organizasyonlar merkezi yapmalıyız. Yeteri kadar yatak sayımız yok diye Bursa’ya organizasyon kaçırmışlığımız var” şeklinde konuştu.

Bugün 12:32 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem! mask
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı... mask
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...
Beyaz ete zam geldi! mask
Beyaz ete zam geldi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar! mask
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar!

GALERİ

İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... mask
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL