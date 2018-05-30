Basketbolun çınarları Atatürk’te buluştu

İlimiz basketboluna bir dönem damga vurmuş çınarlar dostluk maçında bir araya geldi. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman moderatörlüğündeki mücadele 27-27 sona ererken maç öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Asrın Lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

HOCALAR KENDİLERİNE SÜRE VERDİ

Beyaz Takımın antrenörlüğümü Karamürsel’in duayen koçlarından Turgut Taşçı, siyah takımın antrenörlüğünü ise Kocaeli’nin en deneyimli basketbol hocalarından Tezer Tuğcu yaptı. Kadın takımını da ustalardan Hakan Söylemez koordine etti. Ayrıca iki antrenör de kendisine süre vererek basketboldaki hünerlerini sergiledi. Bir birinden güzel görüntülerin yaşandığı, baştan sonra centilmence geçen, yüzleri güldüren etkinliğin her yıl yapılacağı belirtildi.

İZMİT’İN ÇINARLARI BASKETBOL MAÇI

BEYAZ TAKIM: Aziz Tezel***, Haluk Kaplanoğlu***, Metin Okutan***, Hakan Tekçe***, Gürcan Karapınar***, Alper Arsezen***, Ekrem Altuncu***

ANTRENÖR: Tezer Tuğcu

SİYAH TAKIM: Cüneyt Atilla***, Ali Neşet Özdil***, Kenan Tunç***, Güngör Yıldırım***, Okan Oktay***, Ömer Yaman***, Tolga Bozüyük***, Cüneyt Erçetin***

ANTRENÖR: Turgut Taşçı

KIRMIZI TAKIM: Gönül Kahraman (Antrenör) Nurgül Söylemez***, Şahver Çelikyılmaz***, Hale Delikanlı***, Hatice Hale Kızılpınar***, Nesrin Tanrıöven***, Lara Korkmaz***, Deniz Akşit***, Funda Akgün***

MAÇ SONUCU: 27-27