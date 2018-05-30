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Bugün 12:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:39 TSİ )

Kocaeli Gelişim farklı kazandı: 57-18

3 grupta 14 takımın mücadele ettiği U-11 Basketbol Ligi heyecanı devam ediyor.

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Üçüncü hafta maçlarının oynandığı ligde Kocaeli Gelişimspor ile Kağıtspor, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Basketbol alt yapısının iyi bir yapılanma içinde olduğu Gelişim başından sonuna kadar üstün oynadığı maçı 57-18 kazandı ve 3. maçında ikinci galibiyetini alarak Gebzespor’u takibini sürdürdü. Gelişim’de Yiğitcan 11, Yağız 10, Kuzey 8, Önder ve Ömer de 6’şar sayı ile oynadı.

KAĞITSPOR: 18 KOCAELİ GELİŞİMSPOR: 57

SALON: ATATÜRK (U-11 B)

HAKEMLER: Ali Osman Kanık ***, Volkan Sağlam ***

K.B.B KAĞITSPOR: Ege Koyuncu *** (6), Efe Koyuncu ** (4), M.Emir Eren ** (3), Burak Kahraman ** (3), Salih Karamık ** (2), M.Kaan Fatı **, Kaan Becer **, Melih Yenisey **, Baturalp Seyhan **, Kaan Çubuker **

KOCAELİ GELİŞİMSPOR: Yiğitcan Albay *** (11), Kuzey Yılmaz *** (8), Yağız Öztürk *** (10), Önder Turan *** (6), Ömer Turan *** (6), Mehmet Furkan Acay ** (4), Kerem Onbaş ** (4), Ahmet Burak Öztürk ** (2), Umut Akyol ** (2), Ömür Asal (2), Ufuk Ömer Durumer ** (2), Umut Akyol **, Deniz Özdemir **

  1. PERİYOT: 10-4
  2. PERİYOT: 24-5
  3. PERİYOT: 38-12

MAÇ SONUCU: 57-18

Bugün 12:37 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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