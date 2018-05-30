Kocaeli U-12 Basketbol Ligi Final Grubu’nda Kocaeli Basket Spor Kulübü ile 23 Nisan İlk Öğretim Okulu takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Kocaeli Basket oldukça üstün oynadığı maçı 72-41 kazandı ve 2’de 2 yaptı. Final grubunda Gebze Yıldızları da 2-2’de yaparken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Hanibal 2’de 1 yaptı. Gelişim ve 23 Nisan’ın henüz galibiyeti yok.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:40 TSİ )
Kocaeli Basket çok formda: 72-41
Kocaeli U-12 Basketbol Ligi Final Grubu’nda Kocaeli Basket Spor Kulübü ile 23 Nisan İlk Öğretim Okulu takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.
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Bugün 12:38 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz