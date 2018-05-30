Kocaeli Basket çok formda: 72-41

Kocaeli U-12 Basketbol Ligi Final Grubu’nda Kocaeli Basket Spor Kulübü ile 23 Nisan İlk Öğretim Okulu takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Kocaeli Basket oldukça üstün oynadığı maçı 72-41 kazandı ve 2’de 2 yaptı. Final grubunda Gebze Yıldızları da 2-2’de yaparken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Hanibal 2’de 1 yaptı. Gelişim ve 23 Nisan’ın henüz galibiyeti yok.