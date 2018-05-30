Hakemlerin mazeret sınavı sonuçları açıklandı

İlimiz hakemlerinin 22 Mayıs’ta girdiği hakem mazeret sınav sonuçları açıklandı. Sınavda Muhammet Yasir Yağcı, Oğuzhan Arslan ve Kağan Yıldızlar90 puan alarak başarılı oldular.
HAKEMLERİMİZİN NOTLARI
Muhammet Yasir Yağcı: 90
Oğuzhan Arslan: 90
Kağan Yıldızlar: 90
Osman Kılıç: 88
Recep Haydar Cüre: 86
Özhan Kurt: 84
Onur Cem Mertek: 84
Emre Şehirli: 82
Çağlar Yıldızdal: 82
Yunus Emre Kurt: 82
Doğucan Engin: 80
Erhan Atakay: 78
Seyitcan Gürsu: 78
Şeref Özgür Yeşilyurt: 78
Tolga Şimşek: 76
Ayhan Özay:76
Yusuf Seymen: 74
Serkan Yersöken: 74
Özgür Can Balcı: 74
Ökkeş Yıldız: 74
Ogün Sezgin: 72
Umur Kasap: 72
Ömer Erdoğan: 70
Berk Güngör: 66
Ömer Faruk Duman: 62
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz