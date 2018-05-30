Şampiyonlardan Ellibeş’e ziyaret

Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü sporcularından Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 2 altın, gümüş kazanan, ayrıca 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Yarışları Türkiye finalinde de 1 altın 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Berkay Gözgören, 2 gümüş 2 bronz madalya kazanan İpek Sezer ve 2 gümüş 2 bronz madalya kazanan Ayşenur Nergiz, Kulüp Başantrenörü Kadir Doğan, Alt Yapı Sorumlusu Antrenör Birkan Agun ile birlikte Başkan Ellibeş’i ziyaret etti.Sonrasında Gölcük Belediyespor judocularından Türkiye şampiyonu Atilla Dinç ve Türkiye 3.’sü Ömer Öztürk Başkan Ellibeş’i ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

HEDEFİNİZ EN YUKARISI OLSUN

Yapılan ziyaretlerden ve kazanılan başarılardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş "Yasaların ve belediye bütçemizin el verdiği imkanlar doğrultusunda spor kulüplerimize ve belediyemiz sporcularına destek olduk,olmaya da devam edeceğiz. Sporun içinde olmanız, eğitim hayatınızdaki başarıları spor hayatınıza taşımanız, bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin daha önemli başarılara imza atacağınıza olan inancımız tamdır. Sizlerin hedefi en iyiyi başarmak, en üstte olmak olmalıdır. Bizler de sizlerin bu hedeflerinize emin adımlarla yürümeniz için her konuda destek olmaya devam edeceğiz" diyerek öğrencileri tebrik etti.