Sık dişini Derince İHL

Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için yapılan spor salonunun da inşası sürüyor. Salonun bahçe duvarı korkulukları montaja başlanıyor. Bir yanda da peyzaj işleri yürütülüyor. Yapının dış kenet imalatlarına ise başlanacak. Zenon panel duvarların imalatları yapılırken iç kenet yapımı da devam ediyor. Asma katın dış duvarı çalışmaları ise tamamlandı.

BASKET VE VOLEYBOL SAHASI

1.600 metrekare kapalı alana sahip ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tesis 1.100 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Salonun zemin katında, basketbol sahası, bu saha ile voleybol sahası yapılacak. Öte yandan diğer faaliyetler için 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon da yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. 633 metrekare FIBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.