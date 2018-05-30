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Olimpiyat Yıldızları şampiyona yolcusu

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Kulüp,  artistik cimnastik bayan, aerobik cimnastik, branşların alt yapı takımları, genel cimnastik takımları ve bale okullarından sonra 2 yıl önce kurulan artistik cimnastik erkek takımları da Türkiye şampiyonasında boy göstermeye hazırlanıyor. 

DERECE İLE DÖNECEKLER

Cimnastikçiler 3 Haziran pazar günü Ankara’daki Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda 6 farklı olimpik alette(yer, atlama masası, halka, kuplu beygir, barfiks, paralel)  ilimizi temsil edecek. Cimnastikçi ve antrenör Ersin Şafak ile birlikte başarılı antrenörler Hayrettin Şen ve Erdal Gürdal’ın Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün kadrolarına katılmasıyla güçlü bir ekip kuran İzmit temsilcisinin ilimize derece ile geleceğine inanılıyor.

HAYALİM GERÇEK OLDU

Başkan Havuç: ‘İlimiz sporunda cimnastiğin kurucusu, lokomotifi ve geleceği olan kulübümüz 8. yılında 80 yarışmacı sporcu ve geniş bir kadrosu ile çalışmalarımıza devam ediyor. Şahsımve yol arkadaşlarım gece gündüz çalışıyor ve ekip ruhu içerisinde takım oyunu oynamayı çok seviyoruz. 8 yıl önce en büyük hayalim erkek artistik cimnastik takımı kurmaktı. Büyük bir hayalimi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

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