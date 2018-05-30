İlimizin en iyi altyapı takımlarından Kocaeli Güneşspor’un U-14 takımı futbolcuları, meslektaşımız Metin Tuncay’ın oğulları Atakan ve Taha Tutku ile takım arkadaşları Enhar Solmaz, Galatasaray Kulübü’nün davetlisi olarak Galatasaray U-14 takımı ile antrenmana çıkarak yeteneklerini sergilediler. Galatasaray’ın efsane kaptanlarından,Terknik Direktör ve spor yorumcusu Bülent Korkmaz’ında destek verdiği ilimizin genç yeteneklerinin, oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Sarı Kırmızılı ekip ile antrenmana çıkan Atakan santrafor ve forvet arkası, Taha Tutku sağ kanat ve orta saha,Enhar da sol bek, orta saha ve stoper bölgelerinde oynuyor.
Bugün 12:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:59 TSİ )
Kocaeli Güneş’ten Galatasaray’a
İlimizin en iyi altyapı takımlarından Kocaeli Güneşspor’un U-14 takımı futbolcuları, meslektaşımız Metin Tuncay’ın oğulları Atakan ve Taha Tutku ile takım arkadaşları Enhar Solmaz, Galatasaray Kulübü’nün davetlisi olarak Galatasaray U-14 takımı ile antrenmana çıkarak yeteneklerini sergilediler.
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Bugün 12:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz