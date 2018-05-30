Kubilay Ortaokulu’nda hedef Türkiye derecesi

Temsilcimiz 4-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacak. Kartepe Kubilay Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aydemir, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek Ankara’dan İzmit’e Türkiye derecesi ile geleceklerine inandığını ifade etti.

KUBİLAY ORTAOKULU SPORCULARI

Gökdeniz Mumcu

Kenan Takkaç

Mertcan Bakal

Burak Halil

Uğur Kılıç

Semih Karagöz

Volkan Özer

Barış Karabulut

Talha Osman