Kubilay Ortaokulu’nda hedef Türkiye derecesi

Temsilcimiz 4-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacak. Kartepe Kubilay Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aydemir, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek Ankara’dan İzmit’e Türkiye derecesi ile geleceklerine inandığını ifade etti.
KUBİLAY ORTAOKULU SPORCULARI
Gökdeniz Mumcu
Kenan Takkaç
Mertcan Bakal
Burak Halil
Uğur Kılıç
Semih Karagöz
Volkan Özer
Barış Karabulut
Talha Osman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz