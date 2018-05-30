TFF, hem Beylikbağı’nı hem de Halkalı’yı çıkardı

Çorlu’daki finalde İstanbul ekibi Halkalı Taştepe ile karşılaşan Yeşil-Beyazlı ekip,maçın normal ve uzatma süresinde rakibiyle 1-1 berabere kalmış, karşılaşmanın hakemi büyük bir hataya imza atarak, penaltı vuruşlarında 3’te 3 yapan temsilcimize 4’üncü penaltıyı attırmadan maçı bitirmişti.
İSTİKAMET BOLU
Kural hatası nedeniyle Ankara’ya giden maçın dosyası açıklandı. Buna göre Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) üyeleri hem Beylikbağıspor’u hem de Halkalı Taştepe’yi 2.Tur’a çıkardı. Açıklanan kararla Türkiye’de son 20 takım arasına adını yazdıran Beylikbağıspor’da gözler şimdi 2.Tur’a çevrildi. Final grubuna kalma mücadelesini 3-6 Haziran tarihleri arasında Bolu ilinde verecek olan yeşil-beyazlı ekibimiz burada Kartalspor, İstanbul Damlar, Sakarya Erenler ve Halkalı Taştepe ile karşılaşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz