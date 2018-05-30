Eski futbolcu ölümden döndü!

Arslanbey Belediyespor Kulübü’nün eski futbolcularından Ali Türk geçirdiği iş kazası ile yaralandı. Kolunu alete sıkıştıran Türk’ü arkadaşlarının hızlı müdahalesi kurtardı. Gebze Konak Hastanesi’nde ameliyat edilen Ali Türk taburcu oldu. Sol kolunun son anda kurtulduğu Ali Türk’ün ameliyatı 3 saat sürerken, eski futbolcu geçmiş olsun mesajı gönderen tüm dostlarına teşekkür etti.