Arslanbey Belediyespor Kulübü’nün eski futbolcularından Ali Türk geçirdiği iş kazası ile yaralandı. Kolunu alete sıkıştıran Türk’ü arkadaşlarının hızlı müdahalesi kurtardı. Gebze Konak Hastanesi’nde ameliyat edilen Ali Türk taburcu oldu. Sol kolunun son anda kurtulduğu Ali Türk’ün ameliyatı 3 saat sürerken, eski futbolcu geçmiş olsun mesajı gönderen tüm dostlarına teşekkür etti.
Bugün 13:01 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Eski futbolcu ölümden döndü!
Arslanbey Belediyespor Kulübü’nün eski futbolcularından Ali Türk geçirdiği iş kazası ile yaralandı.
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Bugün 13:01 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz