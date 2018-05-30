İyi ki doğdun Poyraz!

Uzun ailesi Poyraz için doğum günü kutlaması yaptı. Kocaelispor’un da eski başkanlarından Nebil Uzun biricik oğlu Poyraz’ın doğum günü ile ilgili olarak “Zaman su gibi akıyor ancak oğlumun yaşattığı duygular hep aynı. Huzur ve mutluluk… Rabbime şükürler olsun ki Poyraz’ın 5’nci yaşına girdiğini görmek nasip oldu. Umarım evlatlarımın mürüvvetlerini de görmek nasip olur. Cenabı Allah çocuklarımızın bahtını hayırlı ve huzurlu kılsın. İyiki doğdun yaşam kaynağım huzurum” açıklaması yaptı.