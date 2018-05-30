Uzun ailesi Poyraz için doğum günü kutlaması yaptı. Kocaelispor’un da eski başkanlarından Nebil Uzun biricik oğlu Poyraz’ın doğum günü ile ilgili olarak “Zaman su gibi akıyor ancak oğlumun yaşattığı duygular hep aynı. Huzur ve mutluluk… Rabbime şükürler olsun ki Poyraz’ın 5’nci yaşına girdiğini görmek nasip oldu. Umarım evlatlarımın mürüvvetlerini de görmek nasip olur. Cenabı Allah çocuklarımızın bahtını hayırlı ve huzurlu kılsın. İyiki doğdun yaşam kaynağım huzurum” açıklaması yaptı.
Bugün 13:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
İyi ki doğdun Poyraz!
Kocaeli Güneşspor’un başkanı Nebil Uzun’un Dünyalar tatlısı oğlu Poyraz 5 yaşına girdi.
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Bugün 13:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz