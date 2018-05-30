Yenidoğan U-13 maça çıkmıyor!

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklama şu şekilde: 03.06.2018 Pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda saat 13.30 da oynanması gereken Derince Sırrıpaşa Spor - Yenidoğan Serdar Spor U-13 Futbol müsabakası, Yenidoğan Serdar Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliğimiz tarafından iptal edilmiştir.