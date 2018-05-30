Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklama şu şekilde: 03.06.2018 Pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda saat 13.30 da oynanması gereken Derince Sırrıpaşa Spor - Yenidoğan Serdar Spor U-13 Futbol müsabakası, Yenidoğan Serdar Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliğimiz tarafından iptal edilmiştir.
Bugün 13:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
Yenidoğan U-13 maça çıkmıyor!
Bu hafta sonu U-13 liginde bir maç iptal oldu.
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Bugün 13:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz