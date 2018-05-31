Kızların final serisi bugün başlıyor

Dün Pegasus Havayolları’na ait 7.55 uçağı ile Adana’ya hareket eden kafile karayolu ile Mersin’e geçti ve Liva Otel’de kampa girdi. Bugün ve Cumartesi Mersin Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İzmit temsilcisinin bugünkü mücadelesi Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda saat 17.00’da başlayacak. İzmit’teki ilk maç ise 5 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

PROGRAM

31 Mayıs Perşembe

17:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

2 Haziran Cumartesi

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

5 Haziran Salı

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Gerekirse)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi