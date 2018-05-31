Kızların final serisi bugün başlıyor

Dün Pegasus Havayolları’na ait 7.55 uçağı ile Adana’ya hareket eden kafile karayolu ile Mersin’e geçti ve Liva Otel’de kampa girdi. Bugün ve Cumartesi Mersin Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İzmit temsilcisinin bugünkü mücadelesi Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda saat 17.00’da başlayacak. İzmit’teki ilk maç ise 5 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
PROGRAM
31 Mayıs Perşembe
17:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi
2 Haziran Cumartesi
15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi
5 Haziran Salı
18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol
7 Haziran Perşembe (Gerekirse)
18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol
10 Haziran Pazar (Gerekirse)
15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz