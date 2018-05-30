İlimizin saygın esnaflarından, Yatsan Kocaeli Bayisi Haşmet Uçar, unutulmaz bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan Hodrimeyman Grubu Lideri Enver Güler’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: Enver kardeşim telefonla aradı “Abi seni de iftarımızda görmek istiyorum” dedi. Tabii ki davete katıldım. Benim için çok farklı ve çok özel bir iftar oldu. Açıkçası ne ben, ne de iftara katılanlar böylesi bir atmosferde orucunu açmamıştır. Enver kardeşime ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Haşmet Uçar geride bıraktığımız sezon Kocaelispor formasının kol sponsorluğunu üstlenmiş ve kulübe ciddi bir katkı sağlamıştı.
Bugün 13:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Haşmet Uçar: İlk kez bu şekilde oruç açtım
İlimizin saygın esnaflarından, Yatsan Kocaeli Bayisi Haşmet Uçar, unutulmaz bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan Hodrimeyman Grubu Lideri Enver Güler’e teşekkür etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:08 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz