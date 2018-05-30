Haşmet Uçar: İlk kez bu şekilde oruç açtım

İlimizin saygın esnaflarından, Yatsan Kocaeli Bayisi Haşmet Uçar, unutulmaz bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan Hodrimeyman Grubu Lideri Enver Güler’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: Enver kardeşim telefonla aradı “Abi seni de iftarımızda görmek istiyorum” dedi. Tabii ki davete katıldım. Benim için çok farklı ve çok özel bir iftar oldu. Açıkçası ne ben, ne de iftara katılanlar böylesi bir atmosferde orucunu açmamıştır. Enver kardeşime ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Haşmet Uçar geride bıraktığımız sezon Kocaelispor formasının kol sponsorluğunu üstlenmiş ve kulübe ciddi bir katkı sağlamıştı.