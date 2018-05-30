Gizli kahraman Levent Güngör

İzmit Çarşı Merkezi’nde yer alan Seyyar Köftecisi sahibi Levent Güngör, Hodrimeydan’ın unutulmaz iftar organizasyonun kilit ismiydi. Her konuda derneğe destek veren Güngör ve ekibine Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler ile dernek yönetimi teşekkür etti.