İzmit Çarşı Merkezi’nde yer alan Seyyar Köftecisi sahibi Levent Güngör, Hodrimeydan’ın unutulmaz iftar organizasyonun kilit ismiydi. Her konuda derneğe destek veren Güngör ve ekibine Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler ile dernek yönetimi teşekkür etti.
Bugün 13:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:12 TSİ )
Gizli kahraman Levent Güngör
İzmit Çarşı Merkezi’nde yer alan Seyyar Köftecisi sahibi Levent Güngör, Hodrimeydan’ın unutulmaz iftar organizasyonun kilit ismiydi.
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Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz