Terfi edilecek gözlemci listesi yayınlandı

Kocaeli İl Hakem Kurulu 2017-2018 futbol sezonu sonunda Bölgesel Klasmana terfi edebilecek gözlemci listesini açıkladı.
İş o gözlemcilerimiz.
Levent Çakır
Mehmet Akif İbrahimoğlu
Mesut Kük
Muhammet Yurt
Murat Kurt
Şakir Rendar
Kocaeli İl Hakem Kurulu 2017-2018 futbol sezonu sonunda Bölgesel Klasmana terfi edebilecek gözlemci listesini açıkladı.
Kocaeli İl Hakem Kurulu 2017-2018 futbol sezonu sonunda Bölgesel Klasmana terfi edebilecek gözlemci listesini açıkladı.
Levent Çakır
Mehmet Akif İbrahimoğlu
Mesut Kük
Muhammet Yurt
Murat Kurt
Şakir Rendar
Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz