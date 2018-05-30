Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:25 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Brisa çalışanları iftar yaptı

Brisa Lastik Fabrikası çalışanları İşveren ve Lastik-İş Sendikası yöneticileri ile birlikte iftar yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğine gerek işveren yetkilileri ve gerekse Lastik-İş Sendikası yöneticileri tam kadro halinde katıldılar. Brisa’nın birinci grup  iftar  yemeğine Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan, Ginans Genel Müdür Yardımcısı Reşat Oruç, Üretim Direktörü Cüneyt Umaç, Teknik Gruplar Yönetmeni Sejichiro Tokunaga, Kıdemli Koordinatör Tsukasa Haneda, Kalite Güv. Direktörü Serhat Özkan, Mühendislik Direktörü Haluk Kürkçü ve Gökhan Küçükbalcı  işveren yönetimleri olarak katıldı.

İKRAM BOLDU

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy, Kocaeli Şube Başkanı Tezcan Ay, Kocaeli Şubesi İdari Sekreteri Ercan Yavuz, Kocaeli Şube Mali Sekreter Yusuf Bayraktar Lastik-İş Sendikası yönetimi de iftarda bulundu. Brisa işvereninin davetlisi olarak bir araya gelen 900 dolayında çalışan neşe içersinde oruçlarını açtı. İkramın bol olduğu Brisa birinci grup iftarına vardiyası uyan çalışanlar katıldı. Brisa işvereninin ikinci grup iftarının yine Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde 6 Haziran 2018 Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Bugün 13:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Köseköy Kavşağı’nda çalışmalar yeniden başladı mask
Köseköy Kavşağı’nda çalışmalar yeniden başladı
Başbakan açıkladı! Ağır cezalar geliyor mask
Başbakan açıkladı! Ağır cezalar geliyor
İYİ Parti'nin seçim bildirisine giderken kaza geçirdiler! mask
İYİ Parti'nin seçim bildirisine giderken kaza geçirdiler!
Yalçın Özön'ün acı günü! mask
Yalçın Özön'ün acı günü!
Erdoğan, Kocaeli'ye gelecek! mask
Erdoğan, Kocaeli'ye gelecek!
Günün kahramanı! Dereye düşen şahsa yardım elini uzattı mask
Günün kahramanı! Dereye düşen şahsa yardım elini uzattı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar! mask
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar!

GALERİ

İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... mask
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL