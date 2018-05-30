Brisa çalışanları iftar yaptı

Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğine gerek işveren yetkilileri ve gerekse Lastik-İş Sendikası yöneticileri tam kadro halinde katıldılar. Brisa’nın birinci grup iftar yemeğine Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan, Ginans Genel Müdür Yardımcısı Reşat Oruç, Üretim Direktörü Cüneyt Umaç, Teknik Gruplar Yönetmeni Sejichiro Tokunaga, Kıdemli Koordinatör Tsukasa Haneda, Kalite Güv. Direktörü Serhat Özkan, Mühendislik Direktörü Haluk Kürkçü ve Gökhan Küçükbalcı işveren yönetimleri olarak katıldı.

İKRAM BOLDU

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy, Kocaeli Şube Başkanı Tezcan Ay, Kocaeli Şubesi İdari Sekreteri Ercan Yavuz, Kocaeli Şube Mali Sekreter Yusuf Bayraktar Lastik-İş Sendikası yönetimi de iftarda bulundu. Brisa işvereninin davetlisi olarak bir araya gelen 900 dolayında çalışan neşe içersinde oruçlarını açtı. İkramın bol olduğu Brisa birinci grup iftarına vardiyası uyan çalışanlar katıldı. Brisa işvereninin ikinci grup iftarının yine Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde 6 Haziran 2018 Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.