Güneş iftar verdi

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, Ramazan ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği arttırmak, hem de Ramazan ayının paylaşma ruhuna yakışır bir iftar programı düzenlemek istediklerini belirterek, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.