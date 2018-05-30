Hastane Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, Ramazan ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği arttırmak, hem de Ramazan ayının paylaşma ruhuna yakışır bir iftar programı düzenlemek istediklerini belirterek, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
Güneş iftar verdi
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri ve aileleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
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Bugün 13:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz