AKP Dilovası’nda kadınlar seçime hazır

İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen iftara; İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve partili kadınlar da katıldı. ayrıca Dilovası Belediye Meclis Üyesi Hatice Tuzcu ile vatandaşlar da programda hazır bulundu.

“KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ”

İftar programı sonrasında konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, “24 Haziran’a kadar sahada olacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi. İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ise, “24 Haziran seçimine hazırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazanacağımız yeni zaferle, gelecek nesiller için daha müreffeh bir dönem başlayacak” diye konuştu.