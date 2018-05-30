İYİ Parti Gebze’de tek yetkili SKM

İlçe başkanı Nusret Acur başkanlığında yapılan toplantıda 24 Haziran seçimleri ile ilgili çalışmalar ele alındı. Toplantıda partilileri uyaran ilçe başkanı Acur, “Seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Çok çalışmalıyız. Sandık ve seçim güvenliği çok önemli. Sahadaki tüm seçim çalışmalarımızda sürecin koordinesi SKM yönetimimizde olacak” dedi.