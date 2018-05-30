İlçe başkanı Nusret Acur başkanlığında yapılan toplantıda 24 Haziran seçimleri ile ilgili çalışmalar ele alındı. Toplantıda partilileri uyaran ilçe başkanı Acur, “Seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Çok çalışmalıyız. Sandık ve seçim güvenliği çok önemli. Sahadaki tüm seçim çalışmalarımızda sürecin koordinesi SKM yönetimimizde olacak” dedi.
Bugün 13:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
İYİ Parti Gebze’de tek yetkili SKM
İYİ Parti Gebze İlçe yönetimi, haftalık toplantısını gerçekleştirdi.
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Bugün 13:28 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz