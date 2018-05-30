ADD’den siyasi partilere çağrı!

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) ilimizdeki şubeleri, eşgüdüm toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan erken ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı toplantı sonunda şube yönetimleri ortak bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamaya ise ADD’nin Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kocaeli, Körfez ve Yahya Kaptan şubeleri imza attı.

HEDEFİ AÇIKLADILAR

24 Haziran seçimlerinin laik cumhuriyetin kaderini belirleyecek son dönemeç olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu seçim normal bir seçim değildir. Halk oylamasının devamıdır. Seçimde hedefimiz, yeniden cumhuriyet rejimini çok daha güçlü olarak yerine oturtmak, egemenliğin saraydan alınıp tam yetkili gazi Meclis’e devrini sağlamaktır.”

“GÜVENİLİRLİK KALMADI”

“16 yıldır devleti yöneten siyasal iktidar, kilitlendiği “Yeni Türkiye” hedefini gerçekleştirmek adına iktidar koltuğundan kalkmaya hiç niyetli gözükmemektedir. Bu durum karşısında laik, demokratik Cumhuriyet’in korunması adına bütün Cumhuriyetçi güçlerin her şart altında kararlı, uyanık ve bütün kalması şarttır. Bu seçim; ekonomideki kötü gidiş ve yoksullaşan halkın, esnafın, iş adamlarının, çiftçinin ve devletin yüksek borçları damgasını vuracaktır. Ekonomideki bu kötü gidişin durdurulması konusunda iktidar güvenirliğini, içeride ve dışarıda kaybetmiş ve devleti her gün zarara uğratmıştır.”

“MÜCEDELEMİZ SÜRECEK”

“Bu gün Atatürkçü Düşünce Derneği’ne saldırarak, aslında seçim sürecinde mağduriyet algısı oluşturmak isteyenler; ne yazık ki FETÖ’cü, darbeci ve emperyalist zihniyetin işbirlikçileridir. Bu süreçte Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kirli siyasete bulaştırmak isteyenlere karşı tüm örgütümüz ve Atatürkçüler birlikte yılmadan mücadeleye devam edecektir.”

ADD’NİN SİYASİ PARTİLERDEN BEKLENTİLERİ

Vatanın ve milletin bölünmez bir bütün olduğuna inanın.

Laiklik ilkesine uyacaklarını ve devleti tarikatlara, cemaatlere, vakıflara teslim etmeyeceklerini beyan edin.

Atatürk ilke ve devrimlerine ödün vermeksizin sahip çıkın.

“Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye” ve özgürlüğümüz için sömürgeciliğe karşı sonuna kadar savaşın.

Milli çıkarlarımız ve değerlerimize sahip çıkın.

Başkanlık sisteminden vazgeçilerek gerçek anlamı ile demokratik parlamenter sistemin yeniden tesisi için çalışma yapın.

Sağlık ve eğitimin parasız hale getirilerek tüm yurttaşların eşit olarak yararlanabileceği ve Cumhuriyet değerlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlayın.

Çağdaş bir yargı sistemi kurularak hızlı, bağımsız ve güvenilir olarak halka hizmet edilmesini sağlayın.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü sağlayın ve medya patronlarının başka bir ticaret alanı ile ilgilenmelerini yasaklayın.

Devletin vatandaşlara sağladığı olanaklardan din, mezhep ve etnik kökene bakılmaksızın herkesin eşit olarak yararlanmasını sağlayın.

Faşizme, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü akıl ile bilim dışı eğilimlere karşı olun.

Kürsü dokunulmazlığı haricinde bütün dokunulmazlıkları kaldırın.

Milli kaynaklarımızın haraç mezat satılmasından vazgeçin. Satılanların geri alınarak dışarıya bağımlı olmayan, milli ve devletçilik ilkesine uyan bir ekonomik sistem kurun.

Vergi adaletini sağlayın.

Siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik yapılarak demokratik bir düzenleme getirin.