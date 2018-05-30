Genç adaylardan, gençlere ziyaret

CHP Gençlik Kolları haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını Emre Andız başkanlığında gerçekleştirdi. Kocaeli’den milletvekili sıralamasında 5. sırada yer alan Av. Anıl Acurman ve 8. sırada yer alan Av. Orkun Utkubaş da CHP’li gençlerin toplantısına konuk oldu. Her iki genç adayı da tebrik ederek konuşmasına başlayan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, “Anıl ve Orkun arkadaşlarımızın listede olmaları bizleri oldukça memnun etti” dedi.

“YÖNETİMİMİZ BAŞARILI”

Göreve geldiğimiz günden beri yaptıklarımızla son yılların en başarılı il yönetimi olduklarını dile getiren Andız, “Gökhan Orhan arkadaşımızın Genel Merkez MYK’ya girmesi, Gebze’de gerçekleştirdiğimiz Adalet Sempozyumu ve şimdi iki arkadaşımızın milletvekili listesinde yer alması bunun göstergesidir. Çıtayı her geçen gün daha yukarı çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaeli gençlik örgütleri olarak adaylarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.