Hayrettin Deniz: İstikrar kalıcı olacak

AKP Kocaeli Milletvekili adayı Hayrettin Deniz, önceki gün Gebze İnönü Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçe başkanı İrfan Ayar’ın da katılımı ile düzenlenen SKM programı kapsamında esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelme imkanı bulan Deniz, bölge halkının ilgisi karşısında büyük moral buldu.

İSTİKRAR VURGUSU YAPTI

AKP’nin bugüne kadar kazandığı 12 seçimin de hayati derecede önemli olduğunu dile getiren Deniz, “Fakat 24 Haziran seçimleri hepsinden daha önemli. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş hayata geçecek. Milli irade siyasetin merkezine yerleşeceği için demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Bu yeni sistemde istikrar kalıcı hale gelecek. Refah ve kalkınma hız kazanacak” dedi.