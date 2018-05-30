Saadet'in mitingine dijital ortamdan takip edilecek

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Saadet Partisi, 2 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) miting gerçekleştirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı miting için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORLAR
Mitinge katılımı dijital ortamdan takip edecek olan parti yetkilileri, kurdukları sistemle mitinge katılacakların adını soyadını, mitinge nasıl katılacaklarını ve miting sonrası verilecek iftara katılıp katılmayacaklarını öğreniyorlar. Böylece mitinge kaç kişinin katıldığı doğruya en yakın şekilde tespit edilebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz