Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Zorunlu Antrenör Eğitim Semineri The Ness Otel’de gerçekleşti. 680 kayıtlı antrenörden 500’e yakınının katıldığı seminerin özel konukları TRT’nin İzmitli spikeri Erdoğan Arıkan ve Okullar Arası Kızlar Futsal Dünya ikincisi olarak gurur yaşatan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi sporcularıydı.Arıkan, mezun okulun sporcularına hediyelerini elleri ile takdim ederken, bu hikayenin çok gurur verici ve anlamlı olduğunu vurguladı. Son derece nezih ortamda gerçekleşen seminerde antrenörlere yeniliklerle ilgili detaylı sunumlar yapıldı. Seminerin ardından aynı otelde hep birlikte oruçlar açıldı.
Bugün 13:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Kocaeli TÜFAD’ın seminerinde Milli coşku!
Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Zorunlu Antrenör Eğitim Semineri The Ness Otel’de gerçekleşti.
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Bugün 13:47 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz