Gemiksiz, Darıca’yı dolaştı

Partinin Kocaeli milletvekili adaylarından Volkan Gemiksiz, Darıca’ya bağlı Emek Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bölge halkı ile bir araya gelen Gemiksiz, sorulara yanıtlar verdi ve partisinin seçim sonrasındaki hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
“PARTİMİZ BAŞARILI OLACAK”
Türkiye’nin Saadet Partisi iktidarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Gemiksiz, “ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı halden ancak Saadet Partisi’nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları ile kurtulabiliriz. Partimizin 24 Haziran’da elde edeceği başarıya inanıyorum ve milli görüşün iktidara gelip, adil düzeni tesis edeceği günlere çok yaklaştığını söylüyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz