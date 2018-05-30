Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletle Sözleşme’ olarak nitelendirdikleri Seçim Bildirgesi’ni ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’ olarak belirleyen İYİ Parti’nin, 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapıldı. Akşener’in memleketi olan Kocaeli de 13 milletvekili adayından sadece 9 milletvekili adayı katıldı. Programa milletvekili adaylarından Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Renan Argun Kıran ve Ayla İlgün’ün katılmaması dikkat çekti. Akşener, günün anısına 9 milletvekili adayı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Selin BECER/ANKARA