Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:07 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:11 TSİ )

Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in seçim beyannamesini açıkladığı ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’na memleketi Kocaeli’den 9 milletvekili adayı katıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletle Sözleşme’ olarak nitelendirdikleri Seçim Bildirgesi’ni ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’ olarak belirleyen İYİ Parti’nin, 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapıldı. Akşener’in memleketi olan Kocaeli de 13 milletvekili adayından sadece 9 milletvekili adayı katıldı. Programa milletvekili adaylarından Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Renan Argun Kıran ve Ayla İlgün’ün katılmaması dikkat çekti. Akşener, günün anısına 9 milletvekili adayı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Selin BECER/ANKARA

Bugün 14:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İYİ Parti'nin "Anlat Hemşerim Dertleşelim" otobüsü İzmit'te... mask
İYİ Parti'nin "Anlat Hemşerim Dertleşelim" otobüsü İzmit'te...
İYİ Parti’den Ankara çıkarması! mask
İYİ Parti’den Ankara çıkarması!
Erdoğan’a destek için 5. defa Türkiye turunda mask
Erdoğan’a destek için 5. defa Türkiye turunda
Türkşen’e Ankara’da özel ilgi mask
Türkşen’e Ankara’da özel ilgi
HDP’li Gergerlioğlu: 7 Haziran öncesinden daha iyi durumdayız mask
HDP’li Gergerlioğlu: 7 Haziran öncesinden daha iyi durumdayız
Kaymakamdan İYİ Parti ziyareti mask
Kaymakamdan İYİ Parti ziyareti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar! mask
Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar!

GALERİ

İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... mask
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL