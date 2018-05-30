İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletle Sözleşme’ olarak nitelendirdikleri Seçim Bildirgesi’ni ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’ olarak belirleyen İYİ Parti’nin, 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapıldı. Akşener’in memleketi olan Kocaeli de 13 milletvekili adayından sadece 9 milletvekili adayı katıldı. Programa milletvekili adaylarından Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Renan Argun Kıran ve Ayla İlgün’ün katılmaması dikkat çekti. Akşener, günün anısına 9 milletvekili adayı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Selin BECER/ANKARA
Bugün 14:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in seçim beyannamesini açıkladığı ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’na memleketi Kocaeli’den 9 milletvekili adayı katıldı.
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Bugün 14:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz