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Köseköy Kavşağı’nda çalışmalar yeniden başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Köseköy Kavşağı’nın ikinci ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı. Yapımı, ilk ihaleyi alan firma yetkililerinin yarıda bırakıp gitmesi sonucu geciken çalışmalar yeniden başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce yaptığı 37 milyon 499 bin 153 liralık ihale ile yapımına başladığı Köseköy Kavşağı’nda ihaleyi kazanan İzmirli Şaaa+Suat Aytürk firması iflas ederek işi yarım bırakıp gitmişti. Proje ile ilgili geçtiğimiz nisan ayında yapılan yeni ihale ise 6 firmanın iştiraki ile gerçekleşmişti. İhalede en düşük teklif 41 milyon 881 bin 500 lira ile YAFA Mühendislik, en yüksek teklif ise 52 milyon 500 bin ile ES Endüstriyel Yapı firmasından geldi. İhale komisyonunun yaptığı değerlendirmelerin ardından ihaleyi en düşük teklifi sunan YAFA Mühendislik firmasının kazandığı açıklandı. Çalışma ile ilgili yer teslimi firmaya yapılmasının ardından bölgede çalışmalar başladı.

D-100 karayolu 20km kesintisiz hale gelecek

Projenin toplam 210 gün içinde bitirilmesinin gerektiği açıklanırken yapılan proje ile kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak. Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.

Bugün 14:15 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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