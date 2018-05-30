TED Kocaeli Koleji’nden bir ilk!

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde uygulanmakta olan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın (BİY) içeriğinin ve kapsamının zenginleştirilmesi için okul-üniversite iş birliğini sağlayacak protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile kapılarını TED Kocaeli Koleji’ne açan Kocaeli Üniversitesi, akademik ve kişisel gelişimlerini üst seviyeye taşıma konusunda öğrencilere destek olacak.

YÜZDE YÜZ BURS OLANAĞI

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı için 2 sınıf açacak olan TED Kocaeli Koleji, bu programa öğrenci almak üzere 9 Haziran 2018 Cumartesi günü bir giriş sınavı gerçekleştirecek. Sınavda birinci olan öğrenciye % 100 burs verilecek. Ayrıca, Bilim İnsanı Yetiştirme Programına seçilen öğrencilere MEB Merkezi Sınavında gösterecekleri başarıya göre çeşitli oranlarda burs olanakları da sağlanacak.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

Araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştiren Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nda yapılacak çalışmalarda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenlerinin desteği alınacak. Öğrencilerin yapacakları araştırmaların, projelerin ve deneylerin bir kısmı üniversite laboratuvarları ve imkânları kullanılarak yapılacak.

BİLGİSAYAR VE KODLAMA EĞİTİMİ

Öğrencilere yükseköğrenimleri ve meslek hayatları boyunca değer kazandıracak yetkinlik ve sertifika programları düzenlenecek. Öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamak için bilgisayar ve kodlama eğitimi verilecek. Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden yapılacak bitirme projelerine danışmanlık sağlanacak. Ayrıca program Türkçe olarak yapılıyor olmasına rağmen, Matematik ve Fen derslerinde İngilizce terminoloji de öğretilecek.

ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi, TED Kocaeli Koleji Genel Koordinatörü Rasim Aydoğuş ve TED Kocaeli Koleji Lise Müdürü Hatice Eser’in katılım sağladığı imza töreninde iş birliğinin detayları konuşuldu.

TÜBİTAK PROJELERİ YAPILACAK

Ayrıca, her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde Fen Bilimleri Bölümünde ‘Matematik ve Fen Bilimleri’ grubu derslerinin en az birinden, Sosyal Bilimler Bölümünde ise ‘Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilimler’ grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Hazırlanacak projeler TÜBİTAK Proje Yarışmasına katılacak nitelikte olmalıdır.

PROGRAMIN SUNDUĞU FIRSATLAR

Programın amacına hizmet edecek en önemli faaliyetlerden biri de; öğrencilere yaptıkları araştırmalar hakkında konferans verecek akademisyenlerin okula davet edilerek periyodik olarak öğrencilerle bir araya getirilmesidir. Aynı zamanda BİY Programı mezunu öğrencilere üniversiteye yerleşme sürecinde TED Üniversitesi ve Koç Üniversitesi burs imkanı sağlamakta.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ İMKANLARI

Program kapsamında sunulan imkanların en önemlilerinden biri de üniversiteye girişte sağlanmaktadır. Bilim İnsanı Programı mezunu olarak TED Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk 35.000’den yerleşen öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince yüzde 25 burs verilir. Koç Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere tüm bölümlerinde geçerli olmak üzere yüzde 25 burs verilir.

KATILMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı için seçme sınavı, 9 Haziran 2018 Cumartesi günü Saat: 10.00'da TED Kocaeli Koleji’nde gerçekleştirilecek. Programa başvuracak öğrencilerin MEB Merkezi Sınavına girmiş olmaları zorunludur. Sınavda başarılı olan öğrencilerin TED Kocaeli Koleji 9. sınıf giriş koşullarını sağlaması gerekmektedir. Sınav başvuruları TED Kocaeli Koleji öğrenci işlerine yapılacaktır.