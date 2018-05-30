AKP’lilerden Darıca çıkarması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, önceki gün kalabalık bir partili grupla birlikte Darıca’ya adeta çıkarma yaptı. İlçeyi bütünüyle gezen, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla da bir araya gelen AKP’li heyet, bölgedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşuna da konuk oldu. Işık ve Eryarsoy, günü Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi’nde verilen iftara da katıldı.

SORUNLARI DİNLEDİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy’a Darıca programı sırasında belediye başkanı Şükrü Karabacak ile AKP İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. Yapılan esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerin ardından iftarını Sırasöğütler Mahallesi’nde yapan Işık ve Eryarsoy, kendisine iletilen sorunların çözümü için de ilgili birimlere talimatlar verdi.

DERNEKLERİ DE GEZDİ

Burada yaptığı konuşmada Işık, “Bizim ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece ülkemize kimsenin zarar vermesini bir kenara bırakın, yan bile bakamazlar. Birçok sorunu hep birlikte çözdük. Bundan sonra da sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İstikrar sürdükçe, Türkiye’nin huzuru, sükunu devam ettikçe çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

ÇAY SOHBETİ

Işık iftarın ardından önce Darıca Oltulular Derneği ve ardından Afyonkarahisarlılar Derneği yönetimlerine konuk oldu. Burada yaptıkları konuşmalarda 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Işık ve İl Başkan Vekili Eryarsoy, günü Sırasöğütler Mahallesi’ndeki AKP’nin seçim bürosuna uğradı ve burada vatandaşlarla birlikte çay sohbetine katıldı. Yapılan ziyarete milletvekili Cemil Yaman da katıldı.