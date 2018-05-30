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Yaman: Cumhur İttifakı milli bir hamledir

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, seçim çalışmaları kapsamında Körfez’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yaman, kurulan Cumhur İttifakı’nın ülkenin geleceğine yönelik milli bir hamle olduğunu söyledi.

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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, seçim çalışmalarını önceki gün Körfez’de sürdürdü. İlçe genelinde adeta adım atmadığı yer bırakmayan milletvekili Yaman, bir araya geldiği vatandaşlardan Cumhur İttifakı’na destek istedi. Yaman’ın Körfez turuna Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile SKM yöneticileri de eşlik etti.

“CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ BİR HAMLEDİR”

Körfez’de sokak sokak gezen, ev, işyeri ve dernek ziyaretleri yapan Yaman, “AK Parti ile 16 yılda devrim niteliğinde projeler hayata geçti. 24 Haziran’da da sandıktan ilk turda Cumhurbaşkanımızı ‘başkan’ olarak seçeceğiz. Cumhur İttifakı, Türk milletinin sağduyusunun eseri, devlet ve millet aklıyla birlikte yapılan geleceğin güçlü Türkiye’sini planlayan milli bir hamledir. 24 Haziran’da sağduyu kazanacak, milletimiz sandığa gidecek ve Cumhur İttifakı kazanacaktır” dedi.

“YENİ TÜRKİYE’NİN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ”

AKP iktidarı döneminde Türkiye’de yapılamaz denilen işlerin yapıldığını dile getiren Yaman, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak ülkemizin kalkınması ve büyümesi için elinden geleni yapıyor. Koyduğu 2023 hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın 24 Haziran’daki desteği çok önemli. Bu destekle yeni Türkiye'nin temellerini Cumhurbaşkanımız öncülüğünde atacağız.”

Bugün 14:43 TSİ - Siyaset

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