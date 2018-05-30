Küçükaydın, Eğitim-İş’te

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın; beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Hicran Atabey ve yönetimine konuk oldu. Küçükaydın’a ziyareti sırasında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticisi Aypar Solak, Üniversite Komisyonu Başkanı Anıl Deniz Pişkin de eşlik etti. Şube yönetimi ile ülkenin genel durumu ve öğretmenlerin sorunları hakkında konuşan Küçükaydın, bu konuda CHP’nin seçim sonrasında hayata geçireceği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.