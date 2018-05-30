CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın; beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Hicran Atabey ve yönetimine konuk oldu. Küçükaydın’a ziyareti sırasında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticisi Aypar Solak, Üniversite Komisyonu Başkanı Anıl Deniz Pişkin de eşlik etti. Şube yönetimi ile ülkenin genel durumu ve öğretmenlerin sorunları hakkında konuşan Küçükaydın, bu konuda CHP’nin seçim sonrasında hayata geçireceği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Bugün 14:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Küçükaydın, Eğitim-İş’te
CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın; beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Hicran Atabey ve yönetimine konuk oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:44 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz